Источник: «Спартак» предложил «Олимпиакосу» 6 миллионов евро за защитника Рябчука

«Спартак» сделал новое предложение «Олимпиакосу» по трансферу молдавского защитника Олега Рябчука.

Как сообщает Gazzetta.gr, московский клуб предложил руководству греческой команды за 25-летнего игрока 6 миллионов евро, с учетом бонусов сумма может превысит 7 миллионов.

По данным источника, контракт защитника со «Спартаком» будет рассчитан на 2 года с возможностью продления еще на один сезон, зарплата — 2 миллиона евро в год.

Рябчук выступает за «Олимпиакос» с 2021 года, контракт до лета 2025 года. Он провел в составе команды 120 матчей, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.