«Зенит» предлагал обменять Вендела на одного из игроков «Фламенго», но клуб отказался

«Зенит» во время переговоров с «Фламенго» по трансферу полузащитника Вендела предлагал включить в сделку форварда бразильской команды Педро Абреу или опорника Виктора Уго, сообщает Globo.

По данным источника, клуб из Рио-де-Жанейро отказался от такого варианта. Однако «Фламенго» решил увеличить предложение по Венделу с 13 миллионов евро до 16,8 миллионов за 80 процентов прав на полузащитника. «Зенит» первоначально просил 25 миллионов евро, но согласились вести переговоры о 18 миллионах за 90 процентов прав.

Ранее сообщалось, что «Наполи» предложил питерской команде 25 миллионов евро за трансфер 25-летнего игрока.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года. В сезоне-2022/23 25-летний бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.