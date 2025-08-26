Источник: «Спартак» отказался от подписания защитника «Галатасарая» Куэсты

В «Спартаке» приняли решение отказаться от подписания защитника «Галатасарая» Карлоса Куэсты, сообщает Derin Gala 1905.

По информации источника, причины отказа пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что московский клуб уже согласовал с «Галатасараем» трансфер 26-летнего колумбийца, а сам футболист выразил готовность переехать в Россию.

Куэста выступает за «Галатасарай» с февраля 2025 года. За это время на счету защитника 9 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

Ранее Куэста играл за «Генк» и «Атлетико Насьональ».