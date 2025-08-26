Парфенов рассказал о своем отношении к серии скандалов вокруг клубов РПЛ и первой лиги этой весной

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», обладатель и финалист Кубка России во главе «Тосно» и «Урала» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к серии скандалов, которые сотрясли российский футбол нынешней весной.

— Вы произнесли слово «стыки», и я вспомнил весь тот дикий бардак, который творился вокруг них нынешней весной. Как вы это восприняли?

— Событий за одну весну набрали лет на восемь точно, ха-ха! Реально каждый день что-то происходило. Сидел с попкорном и наблюдал за всем этим: «Так, и кто сейчас останется? Почему эти, а не те?»

— Справедливо ли то, как поступили с «Торпедо», учитывая, что решения суда еще нет и, выходит, всем нам приходится верить РФС на слово?

— По сути, да. И при чем здесь игроки и тренерский штаб, которые ни в чем не замешаны, но проделали большую работу и заслужили выход в премьер-лигу? Говорю сейчас как действующий тренер и бывший футболист, ставя себя на их место. А что было и чего не было — это слишком серьезные вещи, чтобы бездоказательно об этом говорить. Просто не имею на это права.