Парфенов подробно рассказал об увольнении из «Урала» в 2020 году

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», обладатель и финалист Кубка России во главе «Тосно» и «Урала» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» в подробностях рассказал об увольнении из уральского клуба после проигрыша полуфинала Кубка России «Химкам» в 2020 году.

— Многие называют вас кубковым тренером, и достижения это подчеркивают — Кубки России и Казахстана, еще один финал и полуфинал с «Уралом».

— Так складывается. Но это в «Актобе» я тренировал команду, которая борется за золото. А «Тосно», «Урал», «Арсенал» — не те команды, которые бьются за чемпионство и ставят максимальные задачи. На кону есть трофей, за который можно побороться и вписать имя команды в историю. Когда Олег Иванович (Романцев. — Прим. И.Р.) поздравлял с Кубком в «Тосно», сказал: «Это твое, и его никто уже не заберет».

С «Уралом» был выход в финал, но против «Локомотива», годом ранее взявшего чемпионство, не хватило чуть-чуть — в достойной борьбе проиграли 0:1. Притом что пропускали игру Эрик Бикфалви, Николай Димитров — важные для нас футболисты. Я из Екатеринбурга уходил, потому что мы еще через год полуфинал Кубка проиграли. Из «Урала»! Если тебя увольняют из такой команды за то, что не вышел в кубковый финал, значит, ты неплохо поработал.

— Просто Григорий Иванов психанул?

— Уверен, там сыграло роль то, что финал должен был быть в Екатеринбурге, — и, конечно, все в городе нас там ждали. Но мы дома уступили «Химкам» — и пошли эмоции. Не только у Григория Викторовича — есть же и другие влиятельные люди, имеющие отношение к управлению «Уралом», в частности губернатор.

— С Ивановым сейчас общаетесь?

— Да, у нас прекрасные отношения, мы на связи. Слежу за «Уралом», всегда поддерживаю его. С этой командой у меня связаны хорошие воспоминания, и провел я там достаточно продолжительный отрезок. И с приличными результатами — при 13-м или 14-м бюджете в лиге мы заняли в чемпионате десятое место, девятое, в Кубке дошли до финала и полуфинала...