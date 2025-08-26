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Парфенов подробно рассказал об увольнении из «Урала» в 2020 году

Игорь Рабинер
Обозреватель
Дмитрий Парфенов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», обладатель и финалист Кубка России во главе «Тосно» и «Урала» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» в подробностях рассказал об увольнении из уральского клуба после проигрыша полуфинала Кубка России «Химкам» в 2020 году.

— Многие называют вас кубковым тренером, и достижения это подчеркивают — Кубки России и Казахстана, еще один финал и полуфинал с «Уралом».

— Так складывается. Но это в «Актобе» я тренировал команду, которая борется за золото. А «Тосно», «Урал», «Арсенал» — не те команды, которые бьются за чемпионство и ставят максимальные задачи. На кону есть трофей, за который можно побороться и вписать имя команды в историю. Когда Олег Иванович (Романцев. — Прим. И.Р.) поздравлял с Кубком в «Тосно», сказал: «Это твое, и его никто уже не заберет».

С «Уралом» был выход в финал, но против «Локомотива», годом ранее взявшего чемпионство, не хватило чуть-чуть — в достойной борьбе проиграли 0:1. Притом что пропускали игру Эрик Бикфалви, Николай Димитров — важные для нас футболисты. Я из Екатеринбурга уходил, потому что мы еще через год полуфинал Кубка проиграли. Из «Урала»! Если тебя увольняют из такой команды за то, что не вышел в кубковый финал, значит, ты неплохо поработал.

— Просто Григорий Иванов психанул?

— Уверен, там сыграло роль то, что финал должен был быть в Екатеринбурге, — и, конечно, все в городе нас там ждали. Но мы дома уступили «Химкам» — и пошли эмоции. Не только у Григория Викторовича — есть же и другие влиятельные люди, имеющие отношение к управлению «Уралом», в частности губернатор.

— С Ивановым сейчас общаетесь?

— Да, у нас прекрасные отношения, мы на связи. Слежу за «Уралом», всегда поддерживаю его. С этой командой у меня связаны хорошие воспоминания, и провел я там достаточно продолжительный отрезок. И с приличными результатами — при 13-м или 14-м бюджете в лиге мы заняли в чемпионате десятое место, девятое, в Кубке дошли до финала и полуфинала...

Дмитрий Парфенов.«Руководители области бегали вокруг Кубка и обещали: «Команду не бросим!» А через неделю ее распустили». Окончание интервью Парфенова
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Дмитрий Парфенов
ФК Урал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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