Парфенов подробно рассказал об увольнении из «Урала» в 2020 году
Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», обладатель и финалист Кубка России во главе «Тосно» и «Урала» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» в подробностях рассказал об увольнении из уральского клуба после проигрыша полуфинала Кубка России «Химкам» в 2020 году.
— Многие называют вас кубковым тренером, и достижения это подчеркивают — Кубки России и Казахстана, еще один финал и полуфинал с «Уралом».
— Так складывается. Но это в «Актобе» я тренировал команду, которая борется за золото. А «Тосно», «Урал», «Арсенал» — не те команды, которые бьются за чемпионство и ставят максимальные задачи. На кону есть трофей, за который можно побороться и вписать имя команды в историю. Когда Олег Иванович (Романцев. — Прим. И.Р.) поздравлял с Кубком в «Тосно», сказал: «Это твое, и его никто уже не заберет».
С «Уралом» был выход в финал, но против «Локомотива», годом ранее взявшего чемпионство, не хватило чуть-чуть — в достойной борьбе проиграли 0:1. Притом что пропускали игру Эрик Бикфалви, Николай Димитров — важные для нас футболисты. Я из Екатеринбурга уходил, потому что мы еще через год полуфинал Кубка проиграли. Из «Урала»! Если тебя увольняют из такой команды за то, что не вышел в кубковый финал, значит, ты неплохо поработал.
— Просто Григорий Иванов психанул?
— Уверен, там сыграло роль то, что финал должен был быть в Екатеринбурге, — и, конечно, все в городе нас там ждали. Но мы дома уступили «Химкам» — и пошли эмоции. Не только у Григория Викторовича — есть же и другие влиятельные люди, имеющие отношение к управлению «Уралом», в частности губернатор.
— С Ивановым сейчас общаетесь?
— Да, у нас прекрасные отношения, мы на связи. Слежу за «Уралом», всегда поддерживаю его. С этой командой у меня связаны хорошие воспоминания, и провел я там достаточно продолжительный отрезок. И с приличными результатами — при 13-м или 14-м бюджете в лиге мы заняли в чемпионате десятое место, девятое, в Кубке дошли до финала и полуфинала...
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1