Источник: «Спартак» и «Галатасарай» согласовали трансфер Куэсты

Переговоры о переходе защитника Карлоса Куэсты из «Галатасарая» в «Спартак» завершились успешно, сообщает Atencao, Vascainos.

По данным источника, 26-летний колумбиец уже решил перейти в российский клуб. Сам трансфер можно считать окончательно решенным.

Куэста играет за турецкий клуб с февраля 2025 года. В сезоне-2024/25 в 9 матчах он не отметился результативными действиями. Включая игры за «Генк», откуда он перешел в «Галатасарай», на его счету 22 матча и 1 одна результативная передача.

Контракт колумбийца с «Галатасараем» действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в семь миллионов евро.