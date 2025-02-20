«Спартак» не рассчитывает на Мелешина

Как стало известно «СЭ», «Спартак» не рассчитывает на нападающего команды Павла Мелешина, который находится в аренде в «Сочи».

Сочинский клуб ведет переговоры с красно-белыми о полноценном выкупе 20-летнего игрока.

В текущем сезоне Мелешин провел 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.