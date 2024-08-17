Гранат: «В матче «Динамо» будет много голов, «Крылья» прижаты к стенке»

Экс-футболист московского «Динамо» и сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 5-го тура чемпионата России между бело-голубыми и «Крыльями Советов».

«Кризисные «Крылья Советов» прижаты к стене. Команде некуда отступать, надо набирать очки, поэтому их нельзя недооценивать. Но на самом деле все в силах футболистов «Динамо», потому что «Крылья» им точно по силам. Ожидаю массу голов и голевых моментов. Хотелось бы увидеть победу «Динамо», потому что набранные три очка помогут обрести уверенность после осечки в игре с «Зенитом», — цитирует Граната ODDS.ru

Встреча между командами пройдет в субботу 17 августа в Москве и начнется в 17.00.