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Сегодня, 16:11

Гранат: «В матче «Динамо» будет много голов, «Крылья» прижаты к стенке»

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Экс-футболист московского «Динамо» и сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 5-го тура чемпионата России между бело-голубыми и «Крыльями Советов».

«Кризисные «Крылья Советов» прижаты к стене. Команде некуда отступать, надо набирать очки, поэтому их нельзя недооценивать. Но на самом деле все в силах футболистов «Динамо», потому что «Крылья» им точно по силам. Ожидаю массу голов и голевых моментов. Хотелось бы увидеть победу «Динамо», потому что набранные три очка помогут обрести уверенность после осечки в игре с «Зенитом», — цитирует Граната ODDS.ru

Встреча между командами пройдет в субботу 17 августа в Москве и начнется в 17.00.

Источник: ODDS.ru
Владимир Гранат
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
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Педро

Зенит

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П
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Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

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