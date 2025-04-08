Источник: «Спартак» намерен продлить контракт с вратарем Довбней
«Спартак» заинтересован в продлении соглашения с вратарем Александром Довбней, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, московский клуб планирует начать обсуждение нового контракта с представителями футболиста ближе к концу сезона.
37-летний Довбня присоединился к «Спартаку» на правах свободного агента в июле 2024 года. На данный момент голкипер не провел ни одного официального матча за красно-белых.
Его текущий контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 50 тысяч евро.
Источник: Metaratings.ru
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|2
|0
|0
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|6
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|0
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|6
|
5
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|1
|0
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|4
|
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|
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|3
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|2
|
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|1
|
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|1
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|
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|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
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|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
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|0
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|Акрон
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|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
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|10.08
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
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Краснодар
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Мирлинд Даку
Рубин
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|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
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|0
|0
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