Источник: «Спартак» намерен продлить контракт с вратарем Довбней

«Спартак» заинтересован в продлении соглашения с вратарем Александром Довбней, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, московский клуб планирует начать обсуждение нового контракта с представителями футболиста ближе к концу сезона.

37-летний Довбня присоединился к «Спартаку» на правах свободного агента в июле 2024 года. На данный момент голкипер не провел ни одного официального матча за красно-белых.

Его текущий контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 50 тысяч евро.