«Зенит» представил самую масштабную фотографию в истории сине-бело-голубых

«Зенит» представил фотографию, на которой запечатлены все игроки, руководство и сотрудники петербургского клуба. Фотосессия состоялась на «Газпром Арене» и продолжила серию мероприятий, посвященных юбилею «Зенита».

На переднем плане снимка расположены руководители клуба: председатель правления «Зенита» Александр Медведев, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, главный тренер основного состава Сергей Семак и председатель совета директоров сине-бело-голубых Елена Илюхина.

Далее находятся игроки и тренеры основного состава, члены правления и члены совета директоров, а также руководители ключевых направлений. За ними слева — представители женских команд, а справа — игроки молодежного состава и «Зенита-2». Завершают построение на поле представители команд «Газпром» — Академии. На трибуне D расположились сотрудники «Зенита»: работники офиса, базы в Удельном парке, «Газпром Арены» и других подразделений.

В общей сложности на снимке запечатлены 1235 человек.

25 мая 2025 года «Зенит» отметит свое столетие. После 23 туров чемпионата России команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков.