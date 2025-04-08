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8 апреля 2025, 15:32

В ЦСКА ответили на вопрос о возможной работе Вагнера Лав в клубе

Микеле Антонов
Корреспондент

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» высказался о возможной работе экс-нападающего армейцев Вагнера Лав в клубе.

— Вопрос про Вагнера Лав. Роман Юрьевич говорил, что возможно его приглашение в качестве скаута. Прорабатывается ли этот вопрос и есть ли какие-то продвижения?

— Он сейчас точно не прорабатывается. Нужно уважать Вагнера Лав, он является действующим футболистом. Мы желаем ему играть столько, сколько он сам захочет. Он играет успешно. 18 мая сыграет за ЦСКА. Когда Вагнер решит завершить карьеру, будем рады, если он станет частью ЦСКА, однозначно. Но на сегодняшний день это не прорабатывается, потому что он игрок. Вот и все. Когда закончит, как условно Алан Дзагоев закончил, тогда, собственно, [будем] встречаться, разговаривать.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил РИА «Новости», что клуб общался с бывшим форвардом армейцев Вагнером Лав на предмет сотрудничества.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. Нападающий сыграл в 259 матчах и забил 124 мяча.

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Вагнер Лав
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

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Мирлинд Даку
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Рубин

 2
П
Натан Гассама
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Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
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Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
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Ахмат

 2 1 0
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Оренбург

 1 0 0
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