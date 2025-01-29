Источник: «Спартак» ищет клуб для Медины, но сам игрок не хочет покидать команду

«Спартак» продолжает поиски вариантов продолжения карьеры для вингера Хесуса Медины, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, сам игрок пока не хочет покидать московский клуб, а главный тренер красно-белых Деян Станкович не против ухода Медины, если «Спартак» подпишет нового вингера.

27-летний парагваец играет за «Спартак» с июля 2023 года. На счету вингера восемь голов и шесть результативных передач в 53 матчах. Соглашение клуба с игроком рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4 миллиона евро.