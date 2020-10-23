Источник: «Спартак» и «Ростов» договорились об обмене кругами

Матч 13-го тура Тинькофф-РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет в Ростове-на-Дону, сообщает «РБ-Спорт». Игра должна была пройти 31 октября в Москве, но из-за предписания Роспотребнадзора игру на «Открытие Арене» пришлось бы провести без зрителей, поэтому клубы договорились об обмене кругами — в 24-м туре команды сыграют в Москве.

В Ростове-на-Дону местный Роспотребнадзор разрешает проведение матчей не более чем с 30 процентами вместимости стадиона.

Таким образом, сейчас у «Ростова» будут три подряд домашних матча: с «Ахматом», «Химками» и «Спартаком», а у красно-белых — три кряду выездных встречи: с «Краснодаром», «Ростовом» и «Уралом».