12 мая, 11:41

Источник: «Спартак» готов рассмотреть продажу Бонгонды в летнее трансферное окно

Алина Савинова
Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» в летнее трансферное окно может рассмотреть вариант с продажей вингера Тео Бонгонды, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, красно-белые также готовы рассмотреть варианты для усиления позиции вингера в случае ухода 29-летнего конголезского футболиста.

Бонгонда присоединился к «Спартаку» летом 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 33 матча за московскую команду во всех турнирах, отметившись 8 голами и 4 результативными передачами.

Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до июня 2027 года.

Источник: Metaratings.ru
  • zg

    Однозначно!Да это пустопорожний треп,сейчас такого будет до захлебу!

    12.05.2025

  • Saypin

    Оставить Зениту.

    12.05.2025

  • Saypin

    Им всем давали шансы. Они их просрали. Игнатов так прям вдребезги.

    12.05.2025

  • Kungur79

    Всё имхо: Д,Л,З. А Х... давно не видел, вчера смотрел только 2 тайм, вроде бы Х... бегал, так что х.з.

    12.05.2025

  • Борис Игоревич

    Как же так? Любитель сигар, разрыватель бровки, король фланговых подач, выходящий игру в прострел и навес на новый уровень - ФСЁ? А сколько было визгу по этому полену за 15 млн в сэ, сколько хрюку от форумных свиней..8 банок кое как.. Ну и навесами разорвал конечно - аж 4 передачи... :smile::smile: ща сольют это чучело за 5 и начнут привычно хрюкать про удачную сделку.. Боже мой, какие же свиньи кромешные лохи.. Это что-то.. :clown::pig2:

    12.05.2025

  • Rawalex

    Ну всё, началось :joy: А ну, кому дыни чарджуйские? Сладкие как мёд, гладкие как девушка! Налетай, расхватывай! Подходи, народ — свой огород! Половина — сахар, половина — мёд!

    12.05.2025

  • Kungur79

    Искать за границей надо новых Ольмо, пусть одного, двух. Остальные из России. Ну и тренер конечно нужен, а не эти товарищи которые учатся тренировать на Спартаке.

    12.05.2025

  • Kungur79

    Дуарте с Умяровым оставить, хотя бы страются. Умяров ходит на грани, но не скажу что играет жестче например Алипа. Один боец все же должен быть в команде, полностью плюшевыми тоже ничего не выиграть. По остальным согласен.

    12.05.2025

  • bvp

    В Спартаке менеджмент работает строго на свой карман.

    12.05.2025

  • Kungur79

    Там с паспортами некоторые больше заслуживают центрифуги

    12.05.2025

  • руслан магомедов

    ЗАЧЕМ ?? А, отпиливать себе , тогда как???

    12.05.2025

  • Kungur79

    Тут надо еще про Глушенкова вспомнить.

    12.05.2025

  • руслан магомедов

    Как так бонгондаугальдаливаи высоко несут знамя чмартага и вдруг продать. даянка-хряк еще одну гарсию теперь за 30 лямов привезет. ДА, ПУСТЬ ВЕЗЕТ, лукойла не обеднеет.Главное даянка-фюрер скачет и вопит.

    12.05.2025

  • Кондрат Ник

    Это система. Все возвратилось туда, откуда и началось. Ни менеджмента, ни тренеров, ни профессиональных футболистов. Бардак и болтовня. Аминь.

    12.05.2025

  • Кондрат Ник

    Все правильно, еще в добавок продать Гарсию и Солари, чтобы агентам заработать еще себе чуть-чуть на жизнь на комиссионных. В Спартаке спецефический менеджмент. Продают Николсона за полцены, который стоил в разы дешевле Гарсии. Покупают Солари втридорога вместо такого же пустого места, которого вроде вообще отпустили бесплатно. Сначала покупают шлак, потом продают этот же шлак и вместо старого покупают новый шлак втридорога. Угальде и Барко сдулись Весной. Почему? Один я понимаю или "профессионалы" от футбола тоже? Дело в профессиональном подходе и менталитете многих латиноамериканцев к своей работе, к конкуренции со стороны других футболистов. Если они не чувствуют конкуренции, получают не заслуженные за работу бабки, на них не давят тренеры и конкуренция, то они элементарно "расслабляются".

    12.05.2025

  • Кондрат Ник

    Почему? Ну такой у них "культурный код". Это ни плохо, ни хорошо, это просто такой "культур-мультур" латиносов. Это надо просто понять и принять...или не принять. Те, кто не расслабляются, играют в других чемпионатах и за другие деньги. Если Барко, Угальде, Солари и Гарсия не подошли командам из других чемпионатов, значит они слабее тех, кого купили. Почему их купил Спартак и продалжает покупать и пествовать таких футболистов, это проблема Спартака, а не футболистов. Гарсия сказал все правильно. "Я не виновать в том, что меня купили за большие деньги, это рынок". Гарсия играет так, как может и как ему позволяют. Почему "сдулись" Барко и Угальде? Изначально было понятно, что эти ребята хороши для российского чемпионата, но не для более сильных чемпионатов, где конкуренция выше. Как только научились против них играть, как только они потеряли мотивацию, то они "сдулись". Я изначально подозрительно относился к хвалам этих футболистов.

    12.05.2025

  • Кондрат Ник

    Классный футболист выдает класс на протяжении долгого времени. А у Угальде и Барко есть спады, если их прижимают, то они сдуваются. Про новый спартаковский шлак вообще молчу. Гарсия и Солари однозначно не стоят заплаченных за них денег. Классный футболист или сразу играет, или затухает. ИМХО. Те же якобы "улучившие свою игру" Дуарте, Рябчук, Маркиньос и Умяров. У всех бывают явные "косяки". Умяров и Маркиньос элементарно не могут попасть в ворота. Я понимаю, что это не их основные функции в игре, но это и пробелы в изначальном обучении и самое главное в тренерах, и собственном желании исправиться. Значит нет таких задач от тренеров и желании улучшить свою игру. "И так сойдет"...все равно Спартак платит большие деньги и остальные в Спартаке еще хуже. По большому счету в нынешнем Спартаке нет серьезных футболистов и к сожалению тренеров (кто провалил подготовку в межсезонье?). И дело не в покупке переоцененных футболистов. Это система. Все возвратилось туда, откуда и началось. Ни менеджм

    12.05.2025

  • ANTI BOMG

    В первую очередь гнать ссаными тряпками лукойловское руководство вместе с будулаем!

    12.05.2025

  • Сергей Кузнецов

    ну как выгнать!? а жить они на что будут? мерседесы сами себя не купят!!))

    12.05.2025

  • Alesso

    Сезон заканчивается, можно и бабки на трансферах попилить

    12.05.2025

  • andyk82

    Вспоминается "Падал прошлогодний снег" - купите зайца, купите зайца-побегайца...

    12.05.2025

  • Berkut-7

    А какие контракты надо заключать?Ты покупаешь игрока за 8-10 лямов и подпсиываешь его на 2 года? так что ли? Интересно это в каком клубе так делают?

    12.05.2025

  • Darkman79

    Не 10,а вообще всех)И выгнать весь тренерский штаб,скаутов и прочих бездарей

    12.05.2025

  • Berkut-7

    Он и в Испании не феерил, поэтому логично, что покупая такого игрока ожидать , что он по 15 мячей будет отгружать в сезоне просто наивно.

    12.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    Правильно. А Медину оставить.

    12.05.2025

  • Jackson 57

    Вопрос в другом - купят ли?

    12.05.2025

  • KirNikS

    Потому что это Спартак... Потому что у Лукойла много денег... Потому что нефтегазовым нет дела до развития футбола в клубе... Потому что руководство клуба некомпетентное... Ещё причины нужны?

    12.05.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Да, Зорин. Игнатов, Мелёшин - почему их задвинули? В данный момент не готовы дать результат? А руководство клуба какой год не может дать результат? С себя надо спрашивать в первую очередь. Слов нет, это не Спартак, а БАРДАК.

    12.05.2025

  • Бен Ричардс

    Надо не рассмотреть, а организовать, причем срочно, продажу за любые деньги самых высокоплачиваемых в мире физкультурников-легкоатлетов, замаскированных под ногомячистов: Денисова, Литвинова, Пруцева, Хлусевича, Игнатова, Умярова, Зобнина, Дуарте. Они могут только бегать, прыгать,толкаться, бить и получать по ногам, причем даже не все время на поле и в этих занятиях им явно мешает мяч. С их продажей "Спартак" опоздал года на два.

    12.05.2025

  • Tony Lee

    Зорина почему не стали наигрывать? Он не хуже,чем Баркоув его нынешнем состоянии.

    12.05.2025

  • пока еще вообще не заработала. только...готовы рассмотреть. как по мне то БОНГОНДА еще сгодился бы. там на выход железно человек5

    12.05.2025

  • Сергей Кузнецов

    кого? денисова, литвинова? или умярова, который ходит под красной карточкой в каждом матче?

    12.05.2025

  • Сергей Кузнецов

    Да там человек 10 можно продавать!

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Я решил поинтересоваться как дела у Артёма Быковского из Спартака-2. Был удивлен. Агент Андреев отправил его в этот клуб в аренду: Петрокуб Хынчешть. Вот что-то похожее у наших ребят и происходит видимо.

    12.05.2025

  • Исаев-Штирлиц

    еще дед Федун завещал продавать что-нибудь ненужное, чтобы купить что-нибудь ненужное...он это в одном мультике посмотрел и очень проникся этой идеей...

    12.05.2025

  • Mick Shelby

    А стоило ли заключать долгосрочный контракт с игроками, с которыми приходится расставаться досрочно? Или денег Лукойла не жалко?

    12.05.2025

  • TokTram_

    На органы?

    12.05.2025

  • только БОНГОНДА? это не серъезно! там пол команды на выход . и СТАНКОВИЧА не забудьте

    12.05.2025

  • Леший

    Странно. В 33 матчах этот персонаж отметился 8 голами (из них 7 в чемпионате) и 4 результативными передачами - неплохой показатель. Особенно если сравнивать с другим крайком - Маркиньосом. У того в 25 матчах премьер-лиги 0 голов, а всего в 34 встречах сезона - 2 гола и 7 голевых пасов. Но продавать собиратся Бонгонду.

    12.05.2025

  • Jean4

    Ну какой Бонгонда? Какой вингер? Защитники крайние нужны с паспортом. Со своими воспитанниками вообще не понятно. Почему в Локо, Динамо и Цска появляются молодые ребята, а в Спартаке никого нет?

    12.05.2025

  • snegr

    А нахрена брали, вместо того чтобы своих развивать? Итог один.

    12.05.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Понабрали иностранцев, своих надо воспитывать и наигрывать. Почему в Динамо и Локомотиве есть талантливые россияне, а в Спартаке нет? Есть забивающий в свои Денисов и удаляющийся Литвинов. нужны Станкович и спортдир, если они тянут в команду не пойми кого, причём за большие деньги?

    12.05.2025

  • TomCat

    А что случилось?

    12.05.2025

  • zeka77

    Там полкоманды распродавать надо, вместе с тренером, поплыл Станкович....

    12.05.2025

    Лещенко хочет, чтобы Гусева назначили главным тренером «Динамо»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

