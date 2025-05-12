Источник: «Спартак» готов рассмотреть продажу Бонгонды в летнее трансферное окно
«Спартак» в летнее трансферное окно может рассмотреть вариант с продажей вингера Тео Бонгонды, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, красно-белые также готовы рассмотреть варианты для усиления позиции вингера в случае ухода 29-летнего конголезского футболиста.
Бонгонда присоединился к «Спартаку» летом 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 33 матча за московскую команду во всех турнирах, отметившись 8 голами и 4 результативными передачами.
Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до июня 2027 года.
Источник: Metaratings.ru
Новости