Источник: «Спартак» готов рассмотреть продажу Бонгонды в летнее трансферное окно

«Спартак» в летнее трансферное окно может рассмотреть вариант с продажей вингера Тео Бонгонды, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, красно-белые также готовы рассмотреть варианты для усиления позиции вингера в случае ухода 29-летнего конголезского футболиста.

Бонгонда присоединился к «Спартаку» летом 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 33 матча за московскую команду во всех турнирах, отметившись 8 голами и 4 результативными передачами.

Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до июня 2027 года.