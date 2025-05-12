Футбол
12 мая, 11:38

Тюкавин: «Надеюсь, что мы обыграем «Краснодар» и не дадим ему стать чемпионом»

Сергей Ярошенко

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился ожиданиями от матча бело-голубых против «Краснодара» в 30-м туре РПЛ.

«Посмотрим, как следующий тур пройдет. Если (чемпионство. — Прим. «СЭ») будет решаться в последней игре, надеюсь, что мы обыграем «Краснодар» и не дадим ему стать чемпионом», — цитирует футболиста «Чемпионат».

После 28 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 61 очком. На второй строчке располагается «Зенит» с 60 очками. «Динамо» с 53 — четвертое.

Источник: Чемпионат
Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • kim-1965

    Прямо много в комментах о тактике говорят, можно подумать.

    24.05.2025

  • kim-1965

    AK7447 Путин сказал: "Война". Это холопам запретили черное черным называть. А насчет Трампа не согласен - при Саадаме Хусейне русские еще хуже жили

    24.05.2025

  • К сожалению, вы не о футболе говорили. О футболе, обычно, совсем другой разговор идет. О тактике, тренерах и игроках. А вы просто и тупо обосрали всё и ушли. И высказали мнение, которое не имеет под собой никакой логики.

    24.05.2025

  • kim-1965

    Vitam88, Я согласен с этим посылом, но увы - далеко не вся страна. Она хочет оттяпать и уничтожить... Но причем здесь это, я о футболе говорил.

    22.05.2025

  • AK7447

    Вы уж определяйтесь... Крым вернули в резульатате СВО, а Донбасс, Мелитополь и Бердянск оккупировали в результате войны? А Курскую область освободили на СВО, КТО или войне?

    13.05.2025

  • Специальная военная операция это когда Крым вернули. Вот была настоящая специальная военная операция. Ладно, это не тот сайт, чтобы это обсуждать.

    13.05.2025

  • Симон Вирсаладзе

    В Зенитий намылился штоле?

    13.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ну так-то всё логично, тем более что премиальные там будут ооочень большие...

    12.05.2025

  • bruze

    Я не болельщик Зенита, но у меня нет мечты о смене чемпиона

    12.05.2025

  • KapMaH

    Вы просто контекст не поняли. Константин хочет обыграть Краснодар не для того, чтобы Зенит стал чемпионом, а чтобы Краснодар почувствовал себя в шкуре прошлогоднего Динамо.

    12.05.2025

  • AK7447

    Война и не начиналась - идёт Специальная Военная Операция. А её окончание зависит от реальных хозяев России, в первую очередь от Трампа. К сожалению русские никогда не жили так плохо, как при Трампе.

    12.05.2025

  • Дед Пихто

    Идиот, впрочем что можно ожидать от мусорского футболера.

    12.05.2025

  • Kungur79

    И если Краснодар в последнем матче проиграет играя так как Динамо в прошлом году, то туда ему и дорога. Зенит, так Зенит, чемпионство нужно выигрывать самим.

    12.05.2025

  • Kungur79

    2024год. Состав Динамо: Лещук, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамале, Чавес, Тюкавин. Где ж ты Костя раньше был. Как же я спартаковец за вас в прошлый год болел, всю ветку тогда исписал... Но в этом году буду болеть за Краснодар и если (к сожалению сам так думаю, о чем не раз уже тут писал) они проиграют, расстроюсь также как и в 24-м.

    12.05.2025

  • ONIKAN2013

    Попробуй мысль сформулировать понятно, а не так, как она у тебя в голове крутится.

    12.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Странный тип ((... Ты следишь за своими словами ?! = НЕТ, т.к. обычный провокатор тчк

    12.05.2025

  • suomi257

    вот это по нашему!:point_up:?:thumbsup:

    12.05.2025

  • ANTI BOMG

    надеюсь, гниденыш, ты всегда будешь хромоножкой!

    12.05.2025

  • Gordon

    Жаль, что за словами не следит. Сказал бы, что просто надеется, что обыграют - не было бы ни одного вопроса. Что до подковёрных игр, то любой человек не желает в них играть пока не доказано обратное.

    12.05.2025

  • С детства за Уралмаш!

    01.05.2025.:"...Ранее агента нападающего «Динамо» Алексей Сафонов рассказал, что в 2023 году «Зенит» предлагал за игрока 18 млн евро. По его словам, тогда было принято решение отказаться от трансфера". ТОГДА отказались. А сегодня - вот такое интересное заявление...

    12.05.2025

  • Gordon

    Нет, вести себя так, конечно, нельзя.

    12.05.2025

  • sdf_1

    Хрен вам по деревне

    12.05.2025

  • Иванов Иван

    Вы с ним вместе что ли? У него палата и он коридор захватывает,а ты там себе, хоть сортир захватил?)))

    12.05.2025

  • Иванов Иван

    Ну да,ну да. Кто ж не хочет двойных премиальных? Тем более,когда премиалка от болотбудет выше,чем у своего клуба.

    12.05.2025

  • Bibigon2020

    глаза застит? если такой правильный, лучше скажи нам - Станкович нормальный парень? а Максименко? зачем бежать через пол поля и хватать судью за руку?

    12.05.2025

  • ONIKAN2013

    Жаль, что человек хочет играть в футбол, а не в подковёрные игры?

    12.05.2025

  • ONIKAN2013

    Твоя "вся страна" ограничивается размерами палаты, или коридор тоже захватывает?

    12.05.2025

  • napadenie

    Эх, Костя, - это ж скольких бравых хлопцеп ты заставил ощетиниться и броситься в лютую стычку. А может лучше улыбнуться?

    12.05.2025

  • Я думаю вся страна мечтает о окончании войны, а не о том, кто станет чемпионом. Это всё домыслы болельщиков, что прямо вся страна, кроме Ленинграда и мечтает о смене чемпиона.

    12.05.2025

  • Степочкин

    Все правильно сказал. Каждая команда должна побеждать и радовать только своих болельщиков, играть за честь своей команды. Проблемы 1-го места Зенита или Краснодара не должны волновать ни Динамо, ни какую-либо другую команду. Чемпиона определит только их личный результат за сезон.

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    А что им дала та победа?

    12.05.2025

  • Семён Фадеич

    Ещё один клоун, за всю страну вещает.

    12.05.2025

  • Gordon

    А что они должны были сделать - проиграть специально?

    12.05.2025

  • Gordon

    Про "не дадим стать чемпионами" обязательно было упоминать? Нормальный, вроде, парень всегда был - а тут и "Спартак" они "разорвали", и вот это... Жаль.

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Сколько отсидел?По какой статье?

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Так ты не рассуждай,если чушпан- пятиклассник!Не твоё это с твоими опилками в ведре,что на шее!

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    А в прошлом году не вся страна мечтала?А вы насрали!!!На всю страну!

    12.05.2025

  • ariston1954

    Ментовский ублюдок.

    12.05.2025

  • kim-1965

    Какие, все-таки, многие футболеры глупые. Вся страна, кроме Ленинграда, мечтает о смене чемпиона, а этот весельчак успокаивает нас

    12.05.2025

  • Diman_madridista

    Рассуждения чушпана- пятиклассника

    12.05.2025

  • andy1962

    Браво, Костя! Отличный настрой! Надеюсь, так думают все динамовцы. При том, что сам я болельщик ЦСКА.

    12.05.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

