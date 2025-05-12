Тюкавин: «Надеюсь, что мы обыграем «Краснодар» и не дадим ему стать чемпионом»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился ожиданиями от матча бело-голубых против «Краснодара» в 30-м туре РПЛ.

«Посмотрим, как следующий тур пройдет. Если (чемпионство. — Прим. «СЭ») будет решаться в последней игре, надеюсь, что мы обыграем «Краснодар» и не дадим ему стать чемпионом», — цитирует футболиста «Чемпионат».

После 28 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 61 очком. На второй строчке располагается «Зенит» с 60 очками. «Динамо» с 53 — четвертое.