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Источник: «Спартак» будет обязан выкупить Мозеса у «Челси» в случае попадания в тройку РПЛ

17:28
Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»
Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»
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По условиям арендного договора с «Челси» «Спартак» должен будет выкупить полузащитника Виктора Мозеса у лондонского клуба при соблюдении важного условия, утверждает Eurostavka.

«Спартаку» придется активировать опцию выкупа в случае, если команда займет место не ниже третьего в текущем сезоне РПЛ.

Зарплата Мозеса в «Спартаке» составит 2,2 млн евро в год, а сумма выкупа — 5 млн евро. Срок будущего соглашения 30-летнего нигерийца москвичи согласуют с ним в ходе переговоров. Но предполагается, что длительность контракта будет не менее двух лет.

В 16 матчах РПЛ Мозес забил три гола. «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ, набрав 50 очков после 27 туров.

Дополнительная информация:

https://eurostavka.ru/news/football/spartak-obyazan-vykupit-mozesa-v-sluchae-popadaniya-v-troyku

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