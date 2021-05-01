Источник: «Спартак» будет обязан выкупить Мозеса у «Челси» в случае попадания в тройку РПЛ
По условиям арендного договора с «Челси» «Спартак» должен будет выкупить полузащитника Виктора Мозеса у лондонского клуба при соблюдении важного условия, утверждает Eurostavka.
«Спартаку» придется активировать опцию выкупа в случае, если команда займет место не ниже третьего в текущем сезоне РПЛ.
Зарплата Мозеса в «Спартаке» составит 2,2 млн евро в год, а сумма выкупа — 5 млн евро. Срок будущего соглашения 30-летнего нигерийца москвичи согласуют с ним в ходе переговоров. Но предполагается, что длительность контракта будет не менее двух лет.
В 16 матчах РПЛ Мозес забил три гола. «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ, набрав 50 очков после 27 туров.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://eurostavka.ru/news/football/spartak-obyazan-vykupit-mozesa-v-sluchae-popadaniya-v-troyku
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