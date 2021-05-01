Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Краснодар» — «Сочи»: где смотреть матч, во сколько начало трансляции

17:30
«Краснодар» на своем поле примет «Сочи». Фото ФК «Краснодар»
«Краснодар» на своем поле примет «Сочи». Фото ФК «Краснодар»
Теги:

В субботу, 1 мая, состоится матч 28-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Команды дважды встречались в этом сезоне: в первом круге соперники завершили встречу вничью, а в БЕТСИТИ Кубке России «Сочи» обыграл «быков» 2:1. «Сочи» ведет борьбу за попадание в еврокубки.

Следить за матчем «Краснодар» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Краснодар» — «Сочи»

Краснодар — Сочи

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Возвращение Трусовой к Тутберидзе опасно. Все скатывается к единовластию
«Динамо» объявило об уходе шестерых хоккеистов. В их числе — Кагарлицкий
ЦСКА — «Уфа»: трансляция матча, во сколько начало
Эльвира Тодуа рассказала, как футболист ЦСКА напился на банкете у женской команды

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд