Фанаты ЦСКА показали масштабный перформанс на матче с «Уфой»: «Лови волну»
Болельщики ЦСКА подготовили перформанс на матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». На гигантском плакате красно-синего цвета нарисованы две вышки связи и рука, которая держит радио, где видна надпись: «191.1 FM».
«Лови волну», — подписан баннер армейцев.
Футбольный клуб ЦСКА был основан 27 августа 1911 года. Скорее всего, таким образом фанаты намекнули на предстоящий юбилей клуба.
ЦСКА с 46 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» — 20 баллов и 15-я строчка.
May 1, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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