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Фанаты ЦСКА показали масштабный перформанс на матче с «Уфой»: «Лови волну»

17:15
1 мая. Москва. ЦСКА — «Рубин». Баннер фанатов армейцев. Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ»
1 мая. Москва. ЦСКА — «Рубин». Баннер фанатов армейцев. Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ»
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Болельщики ЦСКА подготовили перформанс на матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». На гигантском плакате красно-синего цвета нарисованы две вышки связи и рука, которая держит радио, где видна надпись: «191.1 FM».

«Лови волну», — подписан баннер армейцев.

Футбольный клуб ЦСКА был основан 27 августа 1911 года. Скорее всего, таким образом фанаты намекнули на предстоящий юбилей клуба.

ЦСКА с 46 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» — 20 баллов и 15-я строчка.

ЦСКА — Уфа

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