Фанаты ЦСКА показали масштабный перформанс на матче с «Уфой»: «Лови волну»

Болельщики ЦСКА подготовили перформанс на матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». На гигантском плакате красно-синего цвета нарисованы две вышки связи и рука, которая держит радио, где видна надпись: «191.1 FM».

«Лови волну», — подписан баннер армейцев.

Футбольный клуб ЦСКА был основан 27 августа 1911 года. Скорее всего, таким образом фанаты намекнули на предстоящий юбилей клуба.

ЦСКА с 46 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» — 20 баллов и 15-я строчка.