Источник: «Спартак» близок к трансферу Илича из «Торино»

Полузащитник «Торино» Иван Илич близок к переходу в «Спартак», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, стороны близки к заключению сделки.

23-летний серб выступает за «Торино» с лета 2023 года. Он провел за команду 61 матч во всех турнирах, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.