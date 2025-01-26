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Сегодня, 21:03

Акинфеев признался, что ненавидит свою популярность: «После 2018 года это превратилось в ад»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Игорь Акинфеев отражает решающий удар в серии пенальти матча Россия — Испания в 1/8 финала ЧМ-2018.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как относится к своей популярности.

В эфире «Шоу Воли» на телеканале ТНТ Акинфеева спросили о его отношении к существованию памятника в его честь под названием «Нога святого Акинфея», который установили в России после чемпионата мира-2018.

«Наверное, в то время я злился, когда все это выходило, всякие мемы. Я много раз говорил и еще раз повторю, что я не люблю, даже не побоюсь слова — ненавижу свою популярность, потому что ты не можешь жить обычной жизнью.

До 2018 года плюс-минус я еще чувствовал себя хорошо. На каких-то магазинах, заправках где-то мог проскальзывать незамеченным. После 2018 года это превратилось в ад», — сказал Акинфеев.

В текущем сезоне 38-летний Акинфеев провел 17 матчей в РПЛ, пропустил 14 мячей и семь раз отыграл на ноль. Вратарь завершил карьеру в сборной России в октябре 2018 года.

Игорь Акинфеев
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
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4
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5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
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 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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