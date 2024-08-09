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Сегодня, 15:04

Агент Актюркоглу сообщил о срыве перехода футболиста в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Керем Актюркоглу.
Фото Global Look Press

Агент полузащитника «Галатасарая» Керема Актюркоглу Вильям Д'Авила рассказал «СЭ» о ситуации с возможным переходом своего клиента в «Спартак».

«Сделки по Керему не будет», — сказал Д'Авила «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что стороны не смогли договориться по личным условиям контракта.

В сезоне-2023/24 Актюркоглу провел 54 матча во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
Керем Актюркоглу
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