Главный тренер «Лиона» Петер Бос высказался о ситуации с возможным трансфером нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

«Переход Азмуна? Надеюсь, этот трансфер случится. Но мы не знаем, что будет. Эта ситуация не зависит от меня», — цитирует Боса Foot Mercato.

Ранее появилась информация, что российский клуб отклонил предложение «Лиона» в размере 3 миллионов евро за 27-летнего иранца, так как хочет получить за него значительно больше. Отмечается, что французы в переговорах делают акцент на том, что через полгода смогут подписать игрока бесплатно, однако руководство «Зенита» на такие доводы не реагирует.

В нынешнем сезоне иранский футболист забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за «Зенит».