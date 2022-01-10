Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Главный тренер «Лиона» — об Азмуне: «Надеюсь, этот трансфер случится»

11:27
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Главный тренер «Лиона» Петер Бос высказался о ситуации с возможным трансфером нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

«Переход Азмуна? Надеюсь, этот трансфер случится. Но мы не знаем, что будет. Эта ситуация не зависит от меня», — цитирует Боса Foot Mercato.

Ранее появилась информация, что российский клуб отклонил предложение «Лиона» в размере 3 миллионов евро за 27-летнего иранца, так как хочет получить за него значительно больше. Отмечается, что французы в переговорах делают акцент на том, что через полгода смогут подписать игрока бесплатно, однако руководство «Зенита» на такие доводы не реагирует.

В нынешнем сезоне иранский футболист забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за «Зенит».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Бились на равных с великим ЦСКА, обыгрывали команды НХЛ. Русские клубы-призраки, сгинувшие навсегда
Полковник КНБ Казахстана найден мертвым
0
Реклама