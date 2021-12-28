Источник сообщил, что ЦСКА хочет купить полузащитника «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс попал в сферу интересов ЦСКА. На 22-летнего француза также претендует итальянская «Венеция», сообщает Foot Mercato.

Мюнхенский клуб готов отпустить игрока за 10 миллионов евро. Решение о трансфере футболиста будет принято в начале января.

Отмечается, что Кюизанс с большой долей вероятности покинет «Баварию».

В текущем сезоне Кюизанс провел 2 матча и сделал гол+пас в игре Кубка Германии.