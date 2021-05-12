Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник: Шкурин уйдет из ЦСКА и не будет рассматривать варианты в России

15:28
Теги:

Нападающий Илья Шкурин покинет ЦСКА по окончании сезона, сообщает Sport24. Отмечается, что 21-летний футболист не рассматривает варианты с продолжением карьеры в России, несмотря на информацию об интересе к нему со стороны «Краснодара».

В начале 2020 года белорусский форвард перешел в ЦСКА из брестского «Динамо». В текущем сезоне он провел 14 матчей за армейцев во всех турнирах и забил 3 мяча.

Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость шкурила в один миллион евро.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-05-12-shkurin-uydet-iz-tsska-posle-zaversheniya-sezona

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Фигурист Соловьев рассказал об отношениях с Бузовой
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака — кому нельзя пить
Появился список погибших при стрельбе в казанской школе
Очевидцы сообщали о стрельбе и взрывах в казанской школе десятки раз

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ сезон 2020 / 2021. 30-й тур. Расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр