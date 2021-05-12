Источник: Шкурин уйдет из ЦСКА и не будет рассматривать варианты в России
15:28
Нападающий Илья Шкурин покинет ЦСКА по окончании сезона, сообщает Sport24. Отмечается, что 21-летний футболист не рассматривает варианты с продолжением карьеры в России, несмотря на информацию об интересе к нему со стороны «Краснодара».
В начале 2020 года белорусский форвард перешел в ЦСКА из брестского «Динамо». В текущем сезоне он провел 14 матчей за армейцев во всех турнирах и забил 3 мяча.
Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость шкурила в один миллион евро.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-05-12-shkurin-uydet-iz-tsska-posle-zaversheniya-sezona
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