Источник: РФС утвердил правки в технический регламент РПЛ по трансляции матчей

РФС утвердил правки в технический регламент РПЛ по трансляции чемпионата России после ошибок в работе ВАР в 19-м туре лиги, сообщает инсайдер Иван Карпов с своем Telegram-канале.

Регламент в новой редакции вступит в силу с сезона-2026/27.

По информации источника, в этом сезоне в каждом четвертом матче РПЛ камер на аренах было меньше положенного. Кроме этого, были нарушены рекомендации по их расположению.

Отмечается, что согласно новым требованиям будет необходимо скорректировать места установки камер, чтобы их обзор не перекрывали зрители, конструкции стадиона или другие посторонние предметы. Клубы обяжут оборудовать дополнительные площадки для размещения камер, так как многие арены не соответствуют действующему регламенту. Также обязательными станут камеры вдоль линии ворот для фиксации офсайдов и/или голов.