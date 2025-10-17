Мостовой — о фотографии из офиса «Спартака»: «Просто заехал. Давно там не был»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал фотографию из офиса «Спартака».

Ранее Мостовой заявил «СЭ» о готовности стать советником нового генерального директора красно-белых Сергея Некрасова.

«Я просто заехал и сделал фотографию. Это уже хорошо. Давно не был там. В офисе «Спартака» я был всего один раз — восемь лет назад, и то случайно. А сейчас пошло на улучшение», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год. За это время футболист принял участие в 142 матчах за красно-белых.