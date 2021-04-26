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Источник: полиция возбудила уголовное дело после драки фанатов «Спартака» и ЦСКА

15:35
Фанаты. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фанаты. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полиция Москвы возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» по факту драки между болельщиками «Спартака» и ЦСКА, сообщает Telegram-канал Baza. 

Ранее в МВД заявляли, что не зафиксировали никаких серьезных нарушений общественного порядка.

Представители фанатских объединений «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку в Москве перед матчем 27-го тура Тинькофф РПЛ. В потасовке принимали участие около 150 болельщиков. Местные жители жаловались на шум и крики в полицию. Но фанаты разбежались перед приездом патрульных, и никто задержан не был.

25 апреля «Спартак» выиграл у ЦСКА (1:0). Единственный гол в матче забил форвард красно-белых Джордан Ларссон.

Дополнительная информация:

https://t.me/bazabazon/6732

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