Федун рассказал о застройке территории около стадиона «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о планах застройки вокруг стадиона клуба. Проект «Город на реке Тушино — 2018» планируют завершить к 2030 году.

«Будет построена дополнительная спортивная и социальная инфраструктура. Мы предусмотрели четыре школы и восемь садиков, раньше их было только три и семь. У нас будет комплекс, который включит в себя ледовую арену, олимпийский бассейн, детский бассейн, шесть крытых теннисных кортов, центр сквоша, центр настольного тенниса. Плюс там будет зал акробатического рок-н-рола, где могут проводиться международные соревнования. Эта спортивная инфраструктура будет открыта для жителей.

Более того, мы переводим академию «Спартака» из Сокольников, здесь будет крытый современный манеж. Этот манеж будет по вечерам и по выходным работать для жителей, как он работает в Сокольниках, дополнительно здесь можно будет записываться в футбольные секции, предназначенные не только для тех, кто хочет стать профессиональным спортсменом, но и просто для любителей данного вида спорта", — приводит слова Федуна РБК.

С 2013 года на месте бывшего Тушинского аэродрома осуществляют проект «Город на реке Тушино — 2018».