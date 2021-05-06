Во время матча 28-го тура Тинькофф РПЛ «Арсенал» — «Спартак» тульские полицейские задержали трех фанатов красно-белых, которые залезли на крышу местного стадиона, информирует «Мутко против».

Однако у МВД появились вопросы не только к фанатам, но и к «Матч ТВ». Дело в том, что пробраться на крышу парням удалось из-за нерасторопности сотрудников спортивного канала — они забыли закрыть технические люки. В итоге парни воспользовались моментом и забрались наверх. Уже позже их отследили по камерам и задержали.

Помимо этого, МВД может возбудить два уголовных дела из-за драки на трибунах. По данным полиции, на 20-й минуте матча болельщики седьмого сектора Северной трибуны (фан-сектор ФК «Арсенал») перебрасывались креслами с болельщиками из соседнего сектора, на котором были как фанаты «Арсенала» так и «Спартака». После этого на выходе из секторов были задержаны семь человек. Еще чуть позже фанаты «Арсенала» подрались между собой на Восточной трибуне. Все они так же были задержаны. Сейчас полиция уже начала доследственную проверку по этим эпизодам.