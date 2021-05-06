Караваев рассказал, как в Голландии реагировали на шутки Слуцкого

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» рассказал, как в Голландии реагировали на шутки Леонида Слуцкого. Караваев и Слуцкий вместе работали в «Витессе».

— Поддерживаете отношения со Слуцким?

— Когда недавно играли в Казани, увидеться не удалось. А в отпуске случайно пересеклись в экипировочном центре в Москве. Еще месяц назад недолго говорили по телефону — как дела и все такое.

— Кто звонил?

— Он набрал, но я не видел звонка. Потом перезвонил, и он, естественно, в своем стиле начал меня «травить»: «Что, уже трубки не берем?» Леонид Викторович любит такое. С Дзюбой он, знаю, чаще общается.

— Догадываюсь, почему. С Дзюбой они могут друг над другом жестко пошутить — похожие в этом плане люди.

— Да, некоторые обижаются. Но когда слышишь от того же Слуцкого жесткую шутку, то знаешь, что он не хочет тебя задеть. С Артемом то же самое.

— Лучшая шутка Слуцкого?

— Их так много, что лучшую и не вспомню. У него хорошая атмосфера в любой команде, где он работает. Он в Голландии мог и над темнокожими ребятами подшучивать для поднятия настроения, хотя не все из них эти шутки понимали. Для меня, знающего его, они были нормальны, для кого-то из них — не очень. Были там и обидчивые ребята.

(Игорь Рабинер)

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