Караваев рассказал о конкуренции и личных отношениях с Фернандесом

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с Марио Фернандесом. Караваев и Фернандес — конкуренты за место в составе сборной России, ранее игроки пересекались в ЦСКА.

— Слуцкий говорил: «Марио Фернадес — это рок Караваева». Сначала в ЦСКА, потом в сборной...

(Смеется) — Было дело.

— Как вам кажется — со временем приближаетесь к уровню Марио?

— Не стремлюсь достичь уровня какого-то конкретного футболиста, всегда отталкиваюсь от своей игры. Если считаю, что сыграл плохо, то стараюсь улучшить тот или иной компонент, а не на кого-то равняться.

— Какие у вас с Фернандесом отношения?

— В футбольном плане контакт нормальный, но не сказать, чтобы он так уж хорошо говорил по-русски или по-английски, чтобы мы могли сидеть и без проблем общаться. Понимает, если задаю вопрос, что-то может ответить, но полноценным общением это не назовешь. Тут армейским ребятам виднее.

(Игорь Рабинер)

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