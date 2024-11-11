Источник: пиво могут вернуть на российские стадионы в 2025 году

Госдума РФ в 2025 году может принять законопроект о возвращении пива на российские стадионы, сообщает Mash.

Источник, ссылаясь на депутата парламента Дмитрия Свищева, утверждает, что идею поддержал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Отмечается, что законопроект точно не успеют принять в этом году, но могут сделать это в следующем.

9 ноября председатель комитета по спорту Госдумы РФ Олег Матыцин заявил, что вопрос возвращения пива сейчас не рассматривается.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.