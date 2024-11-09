Матыцин заявил, что Госдума РФ не рассматривает вопрос возвращения пива на стадионы

Председатель комитета по спорту Государственной Думы РФ Олег Матыцин ответил на вопрос «СЭ» о возвращении пива на российские стадионы.

«В Государственной Думе вопрос возвращения пива сейчас не рассматривается. Если будет инициатива, рассмотрим», — сказал Матыцин «СЭ».

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин поддерживает предложение разрешить продажу пива на стадионах.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.