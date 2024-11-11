Первый тренер Дивеева: «На тренировках мы развили врожденное голевое чутье»

Первый тренер защитника ЦСКА Игоря Дивеева Валентин Климов рассказал про врожденное голевое чутье игрока.

«Как только он изъявил желание играть в поле я сразу поставил его играть в центр полузащиты по обороне. Там у нас два полузащитника центральные. Сейчас их опорниками стали называть. Кого они там опирают или подпирают? Я в эти тонкости не буду впрягаться. Короче, я поставил его в центр полузащиты. Но он все время подключался к атакам.

У него было врожденное голевое чутье. Мы его просто развили на тренировках, на дополнительных занятиях. У него был хороший выбор позиции. Ему даже не надо было высоко выпрыгивать. Он за счет выбора позиции много забивал мячей головой — со штрафных, со свободных, с угловых. При этом он и сам освоил хорошую длинную передачу, хороший удар. Игорь все это умеет и для меня это не удивительно, что он сейчас забивает», — сообщил Климов «КП Спорт».

В нынешнем сезоне Дивеев забил 6 мячей, 5 из них в РПЛ, а также один гол в FONBET Кубке России.