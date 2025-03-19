Футбол
19 марта, 13:59

В «Крыльях Советов» опровергли информацию о скорой отставке Осинькина

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Игорь Осинькин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заместитель гендиректора «Крыльев Советов» Руслан Пименов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможной отставке главного тренера самарцев Игоря Осинькина.

«Это не так. Интересно, кому нужно раскачивать ситуацию перед игрой с «Локомотивом»?» — сказал Пименов «СЭ».

«Крылья Советов» (19 очков) располагаются на 12-м месте в таблице РПЛ. Команда 28 марта дома сыграет с «Локомотивом» в 22-м туре РПЛ.

Руслан Пименов
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
  • slavo

    и чем другой тренер лучше будет? если губер махнул рукой. Не скатятся?

    20.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да не вылетят Крылья

    20.03.2025

  • Спринт

    Тобе сопливенький .. и до обрывка шнурка моего советского кеда не вжисть не дотянуться с дилетантского зачатия. Точный счет в спорте всегда важен .. Это даже дилетанты должны бы втямить .. но не всем то дано ..

    19.03.2025

  • Михаил Малышев

    За языком следи,мальчик

    19.03.2025

  • shutnik78

    Игнатушка пишет, через 9 минут Димочка опровергает... не работа, а сказка...:point_up_tone1:

    19.03.2025

  • Саша

    Точность в счете не так важна, если результат победу Оренбурга отражает. Здесь схожесть ситуации на первом плане. Леонида Слуцкого из Рубина тоже не увольняли до конца сезона, а все равно Рубин вылетел. // А дилетант во всех видах спорта всегда пытается задеть другого. Психология самоутверждения за счет других. Не выйдет. Не на такого напал. Здесь Спринт - главный кандидат на дилетанта.

    19.03.2025

  • Спринт

    Счет матча "Оренбург" - "Спартак" в 1 туре РПЛ, сугубо - 2:0. Всё остальное .. несколько схожее - с такой же дилетантностью некоего Сашка .. **

    19.03.2025

  • Говоритель Морта

    Задолбали уже с этим Осинькиным,команда в подвале,игры нет,так значит пора увольнять.

    19.03.2025

  • Саша

    Ситуация несколько схожая с Оренбургом. Сначала Оренбург обыграл 2:1 Спартак, а в сдедующих матчах начал терять очки. Здесь Крылья сыграли в Краснодаре 1:1, а в следующих матчах начали терять очки. Поменяли Деограсию на Слишковича, но Оренбург продолжал терять очки. Уберут Осинькина и кто за 9 матчей наладит игру? Абаскаль прискачет спасать на вороном коне?

    19.03.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    баскетбольный клуб уже угрохали --врио обязанности губера больной и выскочка

    19.03.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    год нпазад нужно было этого типа отправить в отставку --что предсмертныесудорги растягивать

    19.03.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    незаменимых нет --чем раньше тем лучше

    19.03.2025

  • Яна Калинина

    Так КС всегда так играли,продают игры,падают в пфл,выходят РПЛ,собирают долги и опять по новой,любого тренера ставь,главное что бы в деле и доле был)

    19.03.2025

  • dubovykh.igor

    Не бежать ему надо, а надо его гнать из КС, ибо состав есть неплохой, а успехов нет никаких.

    19.03.2025

  • DaviT MosKv

    Легко и интересно комментировать слухи и давать советы.

    19.03.2025

  • Спринт

    Далёк же ты дундуко-дилетант до мало-мальского разумения про футбол. Осинькин на сегодня лучший российский футбольный тренер. Команду из-за года в год раздербанивают, но именно Осинькин оставлял Крылышек достойной командой по игре. Сейчас в команде, из-за маломерка губера, нет финансовой составляющей, а за завтраки никто играть не собирается.

    19.03.2025

  • dinela

    Когда денег будет столько сколько в Бакланистане -жди результат!

    19.03.2025

  • dubovykh.igor

    Валера Карпин в Ростове тоже уже много лет,как и Осинькин, где результат, где успехи? Два футбольных города и отдачи никакой, только оправдания. Ну, что-ж молитесь и дальше на своего Осинькина?!

    19.03.2025

  • dinela

    Ну конечно!В июле пять лет будет как он в Крыльях.И всё это время мог поставить,а тут как акционеры и губер поменялись вдруг работать разучился!Другой бы с таким составом,который каждую весну процентов на 30 меняется,уже во второй лиге барахтался!

    19.03.2025

  • dubovykh.igor

    Жалко футбольный город-Самару. Вернулся Ваня Сергеев, Зиньковский, что ещё надо, что-бы не проигрывать Махачкале 0:4. Может все-таки дело в Осинькине который не может поставить игру КС? Очень симпатичная команда в Самаре, но тренер(как -бы на него не молились не уровня Крыльев ).Уйди и не мучай Самару, и хватит уже заступаться за тренера, который так и не вывел Самару, хотя бы в первую пятерку, везде у него непруха, может стоит расстатья с таким,, специалистом"?

    19.03.2025

  • dinela

    Посоны,Осинькина уважаю,но они уже реально достали, каждую неделю мужика увольнять!

    19.03.2025

  • Pavel Khlebnikov

    Вспомните, как преобразился Ахмат после 1:7 от Балтики. Такие пощечины могут сильно помочь в дальнейшей борьбе.

    19.03.2025

  • Николай Белостоцкий

    Если слухи опровергаются - они непременно свершаются...

    19.03.2025

  • инок

    Я хоть и за Осинькина, но для команды это сейчас логичный и оправданный шаг. Скатятся в переходные, а там можно и не выплыть, тем более руководство региона чётко дало понять, что частный Акрон им интересней

    19.03.2025

  • SuperDennis

    Последний матч Крыльев был просто безобразным! Состав у самарцев не самый сильный, но уж явно покрепче, чем у Махачкалы. И при этом пролетели Крылья с оглушительным свистом. Поэтому и очередные слухи пошли про Осинькина. Неспроста всё это.

    19.03.2025

  • инок

    Исходя из того, что игра у Крыльев пропала напрочь, обстановка в команде, видимо, совсем плохая, то можно в эти слухи и поверить. Тем более, что как раз в паузе это удобно сделать. Если ничего не менять - Крыльям грозят переходные матчи, как минимум.

    19.03.2025

  • Рюрик 9

    Да не, просто с Осинькиным могут и не вылететь. А зачем губеру спонсировать команду ещё год в РПЛ?

    19.03.2025

  • Рюрик 9

    Уже третий или четвёртый раз за сезон... Пока держится, но дыма без огня не бывает.

    19.03.2025

  • Спринт

    "Кр. Сов." с желанием и достойно сыграли в Краснодаре, но затем команда полностью была "деморализована", и в игре с псевдо-тольяттинскими бездомными, и в матче с каспийцами. Видимо - от губера-трубаДУРА после зимней спячки РПЛ наобещали хлебных завтраков, но в действительности команда осталась без достойной (а может быть и вообще без ..) заработной платы. Что уже произошло в хоккейной Ладе, баскетбольной Самаре. женском гандбольном клубе. Осинькину нужно бежать из Самары-городка как можно бвстрее, и по времени и по скорости .. Такой тренер-профессионал без работы не останется.

    19.03.2025

  • Н-ДА... увольняют и увольняют! видимо кому-то невтерпеж сильно! место гл. тренера занять. вот...МОСТОВОЙ к примеру,ну чем не кандидат?

    19.03.2025

  • rake

    бедный осинькин. его увольняют уже год, если не больше

    19.03.2025

  • Konstantin

    Значит 100% уволят, попка Пименов балабол

    19.03.2025

  • shpasic

    оставьте Осинькина! он хоррроший!

    19.03.2025

  • Adminni

    вот Локо проиграют и объявят

    19.03.2025

    • Источник: Осинькина могут уволить из «Крыльев» до конца недели

    «Интернасьонал» отказался проводить товарищеские матчи со «Спартаком» и ЦСКА
