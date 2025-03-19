В «Крыльях Советов» опровергли информацию о скорой отставке Осинькина

Заместитель гендиректора «Крыльев Советов» Руслан Пименов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможной отставке главного тренера самарцев Игоря Осинькина.

«Это не так. Интересно, кому нужно раскачивать ситуацию перед игрой с «Локомотивом»?» — сказал Пименов «СЭ».

«Крылья Советов» (19 очков) располагаются на 12-м месте в таблице РПЛ. Команда 28 марта дома сыграет с «Локомотивом» в 22-м туре РПЛ.