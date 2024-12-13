Источник: «Оренбург» хочет продлить контракт с Джимми Марином
Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин может продлить контракт с клубом, сообщает «Евро-Футбол.Ру».
По данным источника, клуб уже ведет переговоры с 27-летним игроком. Костариканского футболиста все устраивает в команде, поэтому есть высокая вероятность, что в ближайшее время стороны придут к соглашению.
Марин выступает за «Оренбург» с 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 18 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до лета 2025 года.
Источник: Евро-Футбол.Ру
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|2
|8
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|14
|
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|18
|2
|7
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|28.02
|00:00
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Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
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Динамо Мх – Локомотив
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|28.02
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ЖК
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
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|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
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|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|И
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|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|1
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Оренбург
|14
|1
|5
|
|
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|1
|3
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