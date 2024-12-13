Тукманов — о возможном возвращении Захаряна в Россию: «Лучше играть, чем не играть»
Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на новости о том, что полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян может вернуться в «Динамо» на правах аренды.
«Мне сложно ответить на этот вопрос. Это нужно спрашивать у динамовских руководителей и самому Захаряну. Все будет зависеть от его желания, но лучше играть, чем не играть», — приводит слова Тукманова Vprognoze.ru.
В текущем сезоне российский футболист из-за травм не сыграл ни одной игры за «Реал Сосьедад».
Источник: Vprognoze.ru
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