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13 декабря, 23:40

Тукманов — о возможном возвращении Захаряна в Россию: «Лучше играть, чем не играть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на новости о том, что полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян может вернуться в «Динамо» на правах аренды.

«Мне сложно ответить на этот вопрос. Это нужно спрашивать у динамовских руководителей и самому Захаряну. Все будет зависеть от его желания, но лучше играть, чем не играть», — приводит слова Тукманова Vprognoze.ru.

В текущем сезоне российский футболист из-за травм не сыграл ни одной игры за «Реал Сосьедад».

Источник: Vprognoze.ru
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
Александр Тукманов
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
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