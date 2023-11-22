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Сегодня, 20:37

Орещук считает решение ФИФА по Норманну огромным плюсом для российского спорта

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о решении Международной федерации футбола (ФИФА) по делу бывшего полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

22 ноября стало известно, что ФИФА обязала норвежского футболиста выплатить компенсацию за досрочное и безосновательное расторжение контракта, а саудовский «Аль-Раед», в который перешел игрок, несет солидарную ответственность за данную выплату.

«Это крутая новость. Не ожидал. Приятно, что правосудие еще существует в этом мире. Очень приятно, что так случилось, теперь многие задумаются, что не стоит так делать. Справедливость все-таки есть. Это и огромный плюс для российского спорта, реально скоро потеплеют по отношению к нам», — цитирует Орещука РИА Новости.

27-летний Норманн был игроком «Ростова» с 2019 по 2023 год, сыграл за южан 58 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 8 голевых передач.

Источник: РИА Новости
Матиас Норманн
Роман Орещук
Футбол
ФК Ростов
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В «Ростове» назвали положительным решение ФИФА по делу Норманна

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
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