Источник: несколько клубов РПЛ интересуются полузащитником «Сочи» Батыревым

К полузащитнику «Сочи» Амиру Батыреву есть интерес со стороны клубов РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, несколько клубов РПЛ заинтересованы в трансфере Батырева. Однако на данный момент в «Сочи» не поступало ни одного предложения по Батыреву.

21-летний футболист перешел в «Сочи» из «Твери» летом 2022 года на правах свободного агента. Батырев в завершившимся сезоне провел в составе сочинского клуба 13 матчей и забил 1 мяч.