«Алания» ведет переговоры с «Оренбургом» по поводу трансфера Гурциева
Полузащитник «Оренбурга» Батраз Гурциев может вернуться в «Аланию», сообщает Metaratings.ru.
Как отмечает источник, на данный момент стороны обсуждают условия трансфера.
В текущем сезоне 24-летний футболист провел 8 матчей в чемпионате России, отметившись двумя результативными передачами, а также 4 игры в Кубке России, в которых сделал одну голевую передачу.
Гурциев перешел из «Алании» в «Оренбург» летом 2022 года. В составе владикавказской команды он провел 98 матчей и забил 36 мячей.
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|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
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|4.03
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|
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|- : -
|4.03
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|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
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|5.03
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Краснодар – Торпедо
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|5.03
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Зенит
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|
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Спартак
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