Марадишвили: «Спасибо всем грузинским болельщикам, которые зовут играть за сборную Грузии»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили ответил на вопрос о том, стоял ли перед ним выбор — играть за сборную Грузии или России.

«Раньше рассматривал два варианта — и Грузию, и Россию, — приводит слова Марадишвили Sport24. — Но не стал ничего менять. Сейчас играю в России, постоянно вызываюсь в молодежную сборную. На данном этапе о сборной Грузии бессмысленно говорить. Хочется сказать спасибо всем грузинским болельщикам, которые зовут играть за сборную Грузии.

Полузащитник отметил, что сконцентрировать на выступлениях за московскую команду и молодежную сборную России.

«Не хочу загадывать. Никто не знает, что будет завтра», — сказал он.

В нынешнем сезоне 21-летний россиянин забил три мяча и отдал две результативные передачи в 20 матчах за «Локомотив»