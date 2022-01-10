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Марадишвили: «Спасибо всем грузинским болельщикам, которые зовут играть за сборную Грузии»

Марадишвили заявил, что болельщики зовут его играть за сборную Грузии
10:39
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Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили ответил на вопрос о том, стоял ли перед ним выбор — играть за сборную Грузии или России.

«Раньше рассматривал два варианта — и Грузию, и Россию, — приводит слова Марадишвили Sport24. — Но не стал ничего менять. Сейчас играю в России, постоянно вызываюсь в молодежную сборную. На данном этапе о сборной Грузии бессмысленно говорить. Хочется сказать спасибо всем грузинским болельщикам, которые зовут играть за сборную Грузии.

Полузащитник отметил, что сконцентрировать на выступлениях за московскую команду и молодежную сборную России.

«Не хочу загадывать. Никто не знает, что будет завтра», — сказал он.

В нынешнем сезоне 21-летний россиянин забил три мяча и отдал две результативные передачи в 20 матчах за «Локомотив»

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2022-01-10-maradishvili-seychas-bessmyslenno-govorit-o-sbornoy-gruzii-no-nikto-ne-znayet-chto-budet-zavtra

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Карен Саркисян все материалы автора

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