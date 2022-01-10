Марадишвили: «Спасибо всем грузинским болельщикам, которые зовут играть за сборную Грузии»
Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили ответил на вопрос о том, стоял ли перед ним выбор — играть за сборную Грузии или России.
«Раньше рассматривал два варианта — и Грузию, и Россию, — приводит слова Марадишвили Sport24. — Но не стал ничего менять. Сейчас играю в России, постоянно вызываюсь в молодежную сборную. На данном этапе о сборной Грузии бессмысленно говорить. Хочется сказать спасибо всем грузинским болельщикам, которые зовут играть за сборную Грузии.
Полузащитник отметил, что сконцентрировать на выступлениях за московскую команду и молодежную сборную России.
«Не хочу загадывать. Никто не знает, что будет завтра», — сказал он.
В нынешнем сезоне 21-летний россиянин забил три мяча и отдал две результативные передачи в 20 матчах за «Локомотив»
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2022-01-10-maradishvili-seychas-bessmyslenno-govorit-o-sbornoy-gruzii-no-nikto-ne-znayet-chto-budet-zavtra
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю