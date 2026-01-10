Тренер Алексич покинул махачкалинское «Динамо»

Махачкалинское «Динамо» объявило об уходе старшего тренера Горана Алексича.

Специалист работал в клубе на посту главного тренера с января 2021 года и до конца сезона-2022/23, а также с мая 2025-го. Под его руководством махачкалинцы стали чемпионами Второй лиги.

Ранее 55-летний серб тренировал «Тюмень», «Амкар», «Чукарички» и работал в штабе сборной Сербии.

После 18 туров РПЛ-2025/26 «Динамо» набрало 15 очков и занимает 13-е место в таблице.