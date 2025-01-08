Источник: на подписание Виллиана Жозе из «Спартака» претендует еще один клуб

Форвард «Спартака» Виллиан Жозе может продолжить карьеру в бразильском «Баия», сообщает Эмерсон Жуниор.

По информации источника, бразильский клуб уже ведет переговоры о Виллиане Жозе. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что «Спартак» готов отпустить бразильского игрока в январское трансферное окно.

33-летний Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» в июле 2024 года, подписав двухлетний контракт.

В этом сезоне бразильский форвард сыграл в 13 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.