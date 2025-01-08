Обухов рассказал, что нужно сделать «Оренбургу» для сохранения прописки в РПЛ

Экс-нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов оценил шансы своей бывшей команды остаться в РПЛ по итогам сезона-2024/25.

«Оренбург» провалил начало чемпионата. Выиграли у «Спартака» (2:0), а потом уже поплыли и не могли победить. Какие главные причины поражений? Мне кажется, слишком омолодили команду. Думали, что за счет этого можно далеко пойти.

У команды очень маленькие шансы спастись, к сожалению. Слишкович — хороший специалист. Если зимой усилят три-четыре позиции, то, возможно, смогут остаться в РПЛ. Но команды-конкуренты показывают очень хороший футбол», — сказал Обухов Legalbet.ru

После 18 туров РПЛ «Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, имея в активе восемь очков.