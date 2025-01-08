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Сегодня, 11:42

Источник: ЦСКА может продать Келлвена в «Атлетико Минейро» за 5 миллионов евро

Камила Абдурахманова
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ЦСКА может продать защитника из Бразилии Келлвена в «Атлетико Минейро», сообщает Channel eu Acredito.

Согласно данным источника, переход 23-летнего защитника в бразильский клуб может состояться за 5 миллионов евро. Как отмечается, переговоры проходят непросто. Тем не менее на фоне трансфера защитника Бруно Фукса команды наладили взаимодействие.

Келлвен присоединился к московскому клубу в сентябре 2023 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 21 игре во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав три результативные передачи.

Его контракт с армейцами действует до конца июня 2028 года. Согласно информации на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро.

ФК Атлетико Минейро
ФК ЦСКА (Москва)
Келлвен
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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