3 мая, 08:08

Агент Сафонов об Умярове: «По его манере игры ему мог бы подойти немецкий или итальянский чемпионаты»

Дарик Агаларов

Футбольный агент Алексей Сафонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру полузащитника «Спартака» Наиля Умярова.

«Умяров проводит лучший сезон. В прошлом его болельщики все гнобили, а сейчас он проводит лучший сезон. Интерес к нему из Европы? Тут надо смотреть еще, от какого клуба может быть интерес. Вряд ли им «Реал Мадрид» и «Барселона» интересуются. Им могут интересоваться европейские клубы не из первой пятерки топ-лиг. По его манере игры ему мог бы подойти немецкий или итальянский чемпионаты. Надо смотреть. Захарян вон уехал и не пошло. Лишь бы уехать — не решение», — сказал Сафонов «СЭ».

В этом сезоне 24-летний Умяров провел 30 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых отметился 2 голами.

Наиль Умяров
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сафонов
  • анатолий еремин

    Я смотрел Головина в сборной и ни на ЧМ в России.ни тем более на ЧЕ 2020, лидером сборной он не был.Так распиареный нашими журналистами средний игрок ничем не отличающийся от наших. Чем сейчас Батраков ,Глушенков или Обляков хуже Головина. Что Жирков прибавил, вообще насмешило,просидел на банке 1,5года ,дальше бегал по всем клубам России где больше денег платят там и играю.

    04.05.2025

  • ANTI BOMG

    Если бомжам, я только ЗА! Можн:laughing::sweat_smile::joy::rofl:о и яйца!

    03.05.2025

  • ANTI BOMG

    Немного поднатаскал его Станкович, и вот - звезда! Ранее играл более-менее 2 матча из 10, щас 4!

    03.05.2025

  • Они знали что им ничего не будет. Звонили нужным людям и им все сходило с рук. ЭТо все шло от главного болелы. Ну а история про то как Миллер пел Хеппи бесдей ту ю Кержакову в кабинете просто за гранью. Потом Кержаков в сбоной в перерывах между играми на Евро нанимает самолёт чтобы слетать домой. Хорошо тормознули. Но это как раз последствия этих хепи бёздей

    03.05.2025

  • lvb

    Не знаю как Миллер мог воспитывать Аршавина. Штрафовать? Проводить душеспасительные беседы? Отправлять в фарм или сдавать в аренду? В остальном все верно, что и аукнулось, после появления в "Зените" ХалкоВитселей)

    03.05.2025

  • По Аршавину я считаю это Миллер виноват. Это он их распустил. Тотальная вседозволеннность в Питере. Эти истории про пьяные гонки от ментов и сбивание фуражек ГАИшникам как раз из этой серии. Они думали что боги и все дозволено. С этим и приехали в Европу. Поэтому и не заиграл Аршавин там

    03.05.2025

  • lvb

    По мне варианта почему парни в 21 веке, уезжая в Эуропу,"топчиками", не апгрейдились - ДВА. 1. Недостаток профессионализма. Вы правы в том что нонешние игроки " намного серьезней в плане отношения к делу и тренировкам"(с) 2. Парни уехали на считай пике своих возможностей, а тренеры в Эуропе не уделяли ребятам много внимания. У нас например до сих пор тренеры с перспективно/талантливыми много возятся индивидуально. То есть апгрейда не случилось из-за того что парни считали, что они заиграют и на том что у них было на тот момент. Ну и имха, много "швободы", в отличие от наших клубов . Как пример-Аршавин и пабы, выползающий из дверей пьяненьким)) . "Швобода" она штука сложная)

    03.05.2025

  • Жирков приехав от Абрамовича даже будучи там игроком ротации в родных пенатах смотрелся круче чем до отъезда. Думаю и Головин если приедет то будет мощно смотреться в нашей лиге. Но соглашусь с тобой что остальные уехавшие никак не прибавили. Парадокс. Ответа почему так у меня нет. Скорее только то что это поколение было сильно развращенное деньгами во всех смыслах. Может я ошибаюсь но мне кажется что сегодняшнее поколение намного серьезней в плане отношения к делу и тренировкам

    03.05.2025

  • lvb

    Головина я изредка смотрю, в "Монако".. Не вижу в чем он прибавил)). Все тот же Головин из 2018 года, перед отъездом. Причем еще и "хрустальный". Его все так же, иногда "прорывает".. но быстро следует камбэк в к своему привычному состоянию. Про Жиркова вообще не понял. Он отбегал у Абрамовича 1,5 сезона.Был игроком ротации. Никакого апгрейда, хотя я мало тогда смотрел "Челсю")

    03.05.2025

  • Глупо отрицать что Головин просто на голову сильнее Головина времен ЦСКА ну и Хвича он хоть и не наш но уехал от нас и сейчас это совсем другой Хвича. Тут все индивидуально.

    03.05.2025

  • lvb

    А разве я что-то говорил про предыдущее поколение?)) Все указанные Вами игроки из СССР. Кроме Аленя, но и он продукт советской системы. Об этом даже упоминать не стоит)). Вы не смогли из моего списка найти хотя бы одного с апгрейдом. Эти игроки воспитывались уже ПОСЛЕ СССР, я выбрал тех кто уехал после 2000 года. Прошло 25 лет. НИКТО не прибавил в Европе. Посему Ваш основной посыл "Поэтому я за отъезд в европу для дальнейшего роста"-практикой не подтвеждается. Зачем тогда биться парням головой об стенку. тем паче сейчас?

    03.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    По мненере игры Умярову подошли бы полировка лавок Греции и Турции!

    03.05.2025

  • Предыдущее поколение очень многие прибавили. Карпин, Мостовой, Онопко, Бородюк, Аленичев это я навскидку назвал. Подумать то думаю ещё есть игроки. А из Шалимова Земан вообще сделал супер игрока и если бы он потом в Интере в богемскую тусовку с модельерами и актёрами не попал и не начал бухать и тусить карьера была бы ещё круче

    03.05.2025

  • Головин и Жирков точно прибавили

    03.05.2025

  • руслан магомедов

    агентищщщщщщеееее! Ты не пристроишь его даже чемпионат Кипра!!!!!! Попрубуй, оно в чмартаге до пенсии сидеть будет.Вторая джмыгия.!!!!!!!!

    03.05.2025

  • руслан магомедов

    агентишко твоя умпярова быдляк в каждом матче наигрывает на КК. ОНО ИГО КАЗАНСКОЕ. Когда его уже отоварят по плной. чмартаги мне ваши инсинуации по барабану , чмартага щумпиньоня.

    03.05.2025

  • lvb

    Я Вас понимаю, но у меня пунктик"Что сейчас Умярию делать в той Эуропе"?). Если бы ноне был скажем 2018,то понятно что неплохо было бы игроку поехать в Европу). Но тогда Умяров торчал в "Чертаново". Ну куда ему ехать-то, когда у него всего лишь первый более менее стабильный сезон и ему наконец определили футбольное амплуа. Примите во внимание что в оной Гейропе ноне прожженая русофобия. Зачем парню все это нуно? И вопрос. Кто из наших игроков реально прибавил в уровне своей игры, уехав в Эуропу? Кто? Погребняк Аршавин Смертин Жирков Ленивый Кока Биля-сынок Павлюк Миранчуки Головин Выберете сами, у меня не получается))) По мне сейчас ВСЕ наши игроки должны играть здесь.. для нас.) И почему зрителей должна интересовать карьера актера, куда он поедет дальше и как будет развиваться? Мне лично плевать)

    03.05.2025

  • Ратель

    По манере игры ему подходит российский чемпионат. Не губите парню карьеру. Да и в Спартаке и так уж русских шиш, кукиш да ничего.

    03.05.2025

  • Mick Shelby

    Конечно, конечно! Чем круче чемпионат, тем больше денег получит агентишка.

    03.05.2025

  • Горын

    Не смеши. Его даже Брянское Динамо не возьмет.

    03.05.2025

  • ksv-65

    Помните , самый главный защитник Хлусевич, Европа в экстазе, в июне журналисты ждали..вот он игрок лучший ..но увы, видимо Умяров и Хлусевич и ЛУЧШИЙ полузащитник Пруцев..Максименко,Денисов и Литвинов,будут играть, а все остальные будут сидеть на лавке.

    03.05.2025

  • Спринт

    Там энтому корлхозному недоучке не тока ноги оторвут .. **

    03.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Ноги может сопернику оторвать!

    03.05.2025

  • Саша

    Умярову могут подойти только команды из Про-Лиги: Андерлехт, Генк, Гент.

    03.05.2025

  • Валерий Малов

    Ему то подойдут, а он им?!

    03.05.2025

  • Ехать надо однозначно. Тот же Захарян не заиграв точно прибавил в мастерстве и приехав обратно будет будет фейерить тут. Умяров обучаем и с характером. Это главное. Италия и Германия команды из нижней части таблицы точно подойдут

    03.05.2025

  • Согласен на 90 процентов. Тут ведь вопрос куда ехать в Европу. В Германии и Италии в команда второй половины таблицы он бы потянул. Характер у него есть и обучаемый как показывает практика. В том же Удинезе, Дженоа и Кальяри например ему было бы полезно поиграть. Тут ведь тонкая грань с нашим чемпионатом. Ещё сезон он будет прогрессировать и всё далее как у всех деградация. Поэтому я за отъезд в европу для дальнейшего роста

    03.05.2025

  • lvb

    Это я-то за тобой лазаю, дурилка картофельная? Ты приперся повякать. Так-то ты мне и на три буквы не нужен. о чем можно говорить с тупым нубом у которого сбиты даже "советские настройки" в кукухе. Сынку, ты за футбол типа субульки али "везде" с "сущего", местных дебилоидов), еще мужики косящие под баб, с трусами на аве.. вот твои поклонники))) И купи наконец нормальный телек, выкинь свой с линзой)). А вот как увижу, обычно случайно, твой бред.. так не отказываю себе в удовольствии поржать над лохом, типа тебя. Ну как там , все еще веришь что "советский клубный футбол был лучшим в Европе"(с)? Тогда это безнадежно, но поржать-то можно, над таким "пони" аки ты, бедолага))

    03.05.2025

  • Спринт

    Дуремар сельпошный (онО же сопливо-вонюченький раб56**), ты в футболе ни бэ .. ни кукуреку. Можешь только в своем геморойно-геймерном бытиё нести псевдо-спортивную ахинейку за 3,8 - 4,5 сек. Тушинский недоучка Умяр всегда теряет свою игровую позицию на поляне, и заслкживает оценки, сугубо кол .. по советской шкале успеваемости. Ты бы дилетантик, не смешил бы массовочку своими якобы "измышлениями" о том, в чем не петришь и на полушку ..** Так и лазишь несмыслёшь за мной .. лазий - могеть перед бушлатом из древесь хоть в чем то будешь малость петрить в своём забрипанном пгт ..

    03.05.2025

  • Спринт

    Некто дилетант-агент насмешил. Уровень колхозного Умяра даже для весьма серенькой РПЛ очень низкий. Постоянно теряет игровую позицию и поэтому во всех игровых эпизодах играет за счет грубости, так как опаздывает правильно занять позицию на поляне. Это могут не видеть только такие диоетанты, как некто Сафон.

    03.05.2025

  • lvb

    Ого, два раза "лучший сезон".Вот это Сафоний отжег). Денег хочет?) Шо прям феерит Умярий? Да нет, просто стал допускать много меньше брака в передачах, стал вступать в единоборства не аки "всадник без головы", хотя временами и возвращается к "заводским настройкам"))), а с пониманием, стал много лучше работать на перехватах и в отборе, перестал учить партнеров как им играть в футбол и наконец обрел место на поле, это "оборонительный опорник" и теперь у нас есть какой-никакой, но вроде приличный помощник нашим ЦЗ. Если брать по 10-балльной шкале для РПЛ.. он сейчас весьма неплох , моя оценка 7,5 и возможен прогресс. Но это после аж 5 сезонов выноса моска ТШ, партнерам и болелам ФК СМ). Ни о какой Европе пока речи быть не может, рано)

    03.05.2025

