Агент Сафонов об Умярове: «По его манере игры ему мог бы подойти немецкий или итальянский чемпионаты»

Футбольный агент Алексей Сафонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру полузащитника «Спартака» Наиля Умярова.

«Умяров проводит лучший сезон. В прошлом его болельщики все гнобили, а сейчас он проводит лучший сезон. Интерес к нему из Европы? Тут надо смотреть еще, от какого клуба может быть интерес. Вряд ли им «Реал Мадрид» и «Барселона» интересуются. Им могут интересоваться европейские клубы не из первой пятерки топ-лиг. По его манере игры ему мог бы подойти немецкий или итальянский чемпионаты. Надо смотреть. Захарян вон уехал и не пошло. Лишь бы уехать — не решение», — сказал Сафонов «СЭ».

В этом сезоне 24-летний Умяров провел 30 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых отметился 2 голами.