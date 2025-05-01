Футбол
1 мая, 16:57

Источник: Лаксальт может покинуть «Динамо» вслед за Личкой

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт может в ближайшее время покинуть клуб, сообщает Legalbet.

По информации источника, руководство бело-голубых не заинтересовано в продолжении сотрудничества с 32-летним уругвайцем. В связи с этим «Динамо» готово рассмотреть предложения о его продаже.

Лаксальт выступает за московский клуб с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

«Динамо» в четверг, 1 мая, объявило об уходе Марцела Лички с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Ролан Гусев.

Марцел Личка.Личка дал надежду на золото и поставил веселый футбол. Но «Динамо» хочет выйти на новый уровень

Источник: Legalbet
Марцел Личка
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
  • Александр Максаков

    Больше числился , чем играл . Не точные пасы , без толковое понятие об игре , давай пока .

    01.05.2025

  • Тео

    С контрактами на 5 лет!!!

    01.05.2025

  • Тео

    Нужно почти всех заезжих гнать!Гафин сэкономил,мусор на помойке понабрал!Дятел с интеллигентной мордой!

    01.05.2025

  • Динамов

    Хороший игрок для уровня РПЛ, когда... играет! Но вот беда - большинство матчей он пропускает из-за травм, а потом ещё доооолго набирает форму, прежде чем вновь начать классно играть 2-3 игры, а затем... новая травма(( Поэтому - решение логичное.

    01.05.2025

  • Nik

    наверно в звенит позвали

    01.05.2025

