Источник: Лаксальт может покинуть «Динамо» вслед за Личкой
Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт может в ближайшее время покинуть клуб, сообщает Legalbet.
По информации источника, руководство бело-голубых не заинтересовано в продолжении сотрудничества с 32-летним уругвайцем. В связи с этим «Динамо» готово рассмотреть предложения о его продаже.
Лаксальт выступает за московский клуб с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.
«Динамо» в четверг, 1 мая, объявило об уходе Марцела Лички с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Ролан Гусев.
Источник: Legalbet
Новости