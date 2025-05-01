Футбол
1 мая, 17:14

Baza: Личка может возглавить «Крылья Советов» после ухода из «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка может возглавить «Крылья Советов», сообщает Baza.

По информации источника, это произойдет, если самарский клуб покинет Игорь Осинькин. Кроме того, в «Крыльях» может оказаться и бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

«Динамо» объявило об уходе Лички в четверг, 1 мая. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Ролан Гусев.

После 26 туров бело-голубые с 47 очками занимают пятое место в РПЛ. «Крылья Советов» (30 очков) идут на девятой строчке в турнирной таблице.

Источник: Sport Baza
  • Горын

    Да эти 800 миллионов Крылья и так не видели. Всё уходило хрен знает кому. Может СК всё таки докапается до сути.

    02.05.2025

  • Горын

    Тем более, что новый губернатор раскопал историю, как грабили Крылья, дела у команды пошли значительно лучше.

    02.05.2025

  • Fon Vakano

    Осинькин уйдёт сам. После того, что было в этом сезоне, он здесь не останется. Сейчас просто доигрывает контракт, губер не хочет платить неустойку. К тому же клуб ждёт сильное сокращение финансирования, а значит результаты просядут. Оно Осинькину надо? Тем более Личке.

    02.05.2025

  • Fon Vakano

    Новый губер в новом сезоне сокращает финансирование Крыльев на 800 миллионов. Это в лучшем случае, в худшем это рокировка Крыльев и Акрона, по типу как было в Краснодаре. Ну и какой здесь Личка? Григорян или Евсеев, если повезёт то Юран.

    02.05.2025

  • Врн36

    в локо

    01.05.2025

  • shpasic

    Личка может, Личка может всё, что угодно!

    01.05.2025

  • инок

    Вот почему уберут Осинькина? Во втором круге Крылья обыграли Зенит в Питере, Локо разгромили, ЦСКА, Краснодар тормознули. Это один из немногих наших тренеров, способных дать бой любому клубу.

    01.05.2025

  • sdf_1

    Не "если самарский клуб покинет Игорь Осинькин", а если его уволят. Сам Осинькин по своей воле никогда из КС не уйдёт. Но для того, чтобы остаться, Осинькину надо забраться на 8-е место по итогам чемпионате. До него сейчас 7 очков и «Ростов». Таково условие Федорищева. А Личку в следующем сезоне ждите в «Ахмате»

    01.05.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    кто ему доверит --сбитому пилоту

    01.05.2025

  • инок

    Увольнять Осинькина неправильное решение, но если решение принято, но лучшего варианта, чем Личка и не найти. Динамо еще много раз пожалеет об этом решении.

    01.05.2025

  • КирпичИнвест

    А если уйдет Галактионов, то Личка может возглавить Локо. А если Краснодар не возьмет чемпионство, то Хашиг может уволить Мусаева. И тогда Личка может возглавить Краснодар. А если... --- Я так долго могу в уши ссать. Даже за бесплатно. Тащите пузырь!:grin:

    01.05.2025

  • fell62

    Ваше здесь не стояло...Личка пускай в Чехии тренерует...

    01.05.2025

  • fedland

    почему не химки?...

    01.05.2025

  • ddddd

    Пошел круговорот

    01.05.2025

