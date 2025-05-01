Baza: Личка может возглавить «Крылья Советов» после ухода из «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка может возглавить «Крылья Советов», сообщает Baza.

По информации источника, это произойдет, если самарский клуб покинет Игорь Осинькин. Кроме того, в «Крыльях» может оказаться и бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

«Динамо» объявило об уходе Лички в четверг, 1 мая. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Ролан Гусев.

После 26 туров бело-голубые с 47 очками занимают пятое место в РПЛ. «Крылья Советов» (30 очков) идут на девятой строчке в турнирной таблице.