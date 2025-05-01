«Динамо» поблагодарило Личку: «Спасибо за сказку, которая почти стала реальностью»

Пресс-служба «Динамо» опубликовала пост с благодарностью в адрес бывшего главного тренера команды Марцела Лички.

Бело-голубые выложили видео с пресс-конференции Лички после матча против «Краснодара» (0:1) в заключительном туре РПЛ сезона-2023/24. «Динамо» стало бы чемпионом России в случае победы в той игре. В итоге команда финишировала третьей в РПЛ.

«Спасибо, Марцел, за сказку в прошлом сезоне, которая почти стала реальностью», — говорится в сообщении клуба.

«Динамо» объявило об уходе Лички в четверг, 1 мая. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Ролан Гусев.

После 26 туров бело-голубые с 47 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.