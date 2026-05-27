Источник: «Краснодар» заинтересован в трансфере полузащитника «Крузейро» Кристиана

Полузащитник «Крузейро» Кристиан может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает Central da Toca со ссылкой на журналиста Самуэля Венансио.

По информации источника, «Краснодар» уже отправил запрос 25-летнему бразильцу. Ожидается, что летом «быки» сделают официальное предложение.

Кристиан выступает за «Крузейро» с января 2025 года. В этом сезоне он провел 31 матч во всех турнирах, забил семь мячей и сделал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кристиана в 12 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2027 года.

Ранее также сообщалось, что «Краснодар» может подписать экс-полузащитника ЦСКА и московского «Динамо» Хорхе Карраскаля.

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